Форвард «Спартака»: уже были мысли, что КХЛ — это не моя лига

Нападающий «Спартака» Александр Беляев рассказал, как отреагировал на первый гол за карьеру в КХЛ, который он забил в текущем регулярном чемпионате в ворота «Торпедо». Этот сезон является вторым в карьере Беляева в КХЛ, и первый, проведённый в составе «Нефтехимика», получился безголевым.

«Ну да, я бы сказал, что тот сезон был каким-то неожиданным, потому что на тот момент, если честно, у меня даже не было мысли о КХЛ как о лиге. Тогда я только пытался себя показать по Всероссийской лиге, и меня пригласили в Нижнекамск, за что им спасибо. Но такого настоящего шанса я там не дождался. На мой взгляд, там совсем другая система игры, которая отличается от нашей.

И когда я забил в матче с «Торпедо», то, если честно, выдохнул. Потому что прекрасно понимаю, что могу забивать и умею забивать. И могу из момента выжать всё. А тут уже были мысли о том, что, может, действительно, это не моя лига. В плане того, что просто не идёт. Бывает такое. Но спасибо партнёрам, что исправили, так сказать, мои мысли», — сказал Беляев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате» завтра, 16 февраля, в 10:00 мск.