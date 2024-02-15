Беляев — о переходе в «Спартак»: команды «попроще» меня и не рассматривали

Нападающий «Спартака» Александр Беляев рассказал, как произошёл его переход в московский клуб, который случился в прошлое межсезонье.

«Это было между агентом и руководителями клубов – «Ижсталью» и «Спартаком». Они общались, а от меня, можно сказать, особо ничего и не зависело. Да, конечно, они спрашивали – хочешь/не хочешь? Но особого внимания ко мне со стороны клубов КХЛ, несмотря на всю мою статистику в том сезоне, на моё удивление не было. Не было такого, чтобы вышли и сказали: «Мы его хотим!».

А тут меня пригласили, я приехал в апреле, потренировался с командой. Потом меня подозвали и сказали, что видят меня в системе и только всё остаётся за мной. А я хотел только в КХЛ и Вышку вообще не рассматривал.

Хотел, пока ещё есть такой возраст, попробовать свои силы, потому что прекрасно понимал, что туда всегда успею вернуться. Конечно, с удовольствием ехал в «Спартак», понимая, какой будет коллектив и какой будет хоккей.

Не хотелось ли для начала попасть в команду попроще, где было бы легче заиграть? А команды, которые, как вы говорите «попроще», они меня и не рассматривали, чтобы хотеть туда попасть. Серьёзное конкретное предложение было только со стороны «Спартака». У меня не было никакого страха из-за конкуренции в команде с такими именами. Надо просто выходить и делать своё дело. Я считаю, что если отдаёшься полностью своему делу, то рано или поздно, может быть, не сейчас, но в другое время тебя заметят и оценят», — сказал Беляев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате» завтра, 16 февраля, в 10:00 мск.