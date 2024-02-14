«Кого вы обмануть хотели?» Ротенберг возмутился сомнениями в рекордной посещаемости СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на споры о рекорде посещаемости. Журналист популярного СМИ в своём телеграм-канале усомнился, что на матче СКА — «Сочи» был установлен рекорд посещаемости. На дебютной игре на «СКА Арене» присутствовал 21 481 болельщик. Журналист выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), состоявшегося на «Юнайтед-центр» 4 января 2009 года, где указан 22 146 болельщик.

«К сожалению, всегда находятся люди, которые завидуют чужому успеху. И эта зависть не белая, а чёрная. Причём это наши люди, которые живут в России. Ладно, это были бы американские блогеры. Но запустили отечественные представители СМИ. И не через сайты, а соцсети. Откопали какой‑то протокол. Кого вы обмануть хотели?

Если надо, мы можем тоже объявлять официально, что у нас на три тысячи больше зрителей, чем вмещает дворец. Мы на связи с МЧС и всеми нашими силовиками и согласуем все нормативы.

Впереди – плей‑офф, и в Санкт‑Петербурге будет невероятный ажиотаж вокруг хоккея. Но в первую очередь, мы думаем о безопасности людей. Нам нужно работать в унисон, всем вместе радоваться тому, как развивается хоккей в стране. Вместе установим мировой рекорд и согласно протоколу. А блогер этот пусть на «СКА-Арену» приезжает. Он ведь не в Чикаго живет, а в России», – цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Отметим, что после публикации журналиста председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что матч в Санкт-Петербурге посетили 23 745 человек с учётом гостей, родственников игроков и волонтёров.