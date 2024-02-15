Финский тренер: уши краснеют от того, как восхваляют русских в НХЛ

Финский тренер и эксперт Исмо Лехконен высказался об отношении к российским игрокам в Национальной хоккейной лиге.

«НХЛ запретила СМИ задавать россиянам любые вопросы, связанные с Украиной? Они в этом вопросе защищены. Иногда уши краснеют от того, как восхваляют и выдвигают на первый план русских в лиге. Я ждал, что у игроков начнут спрашивать их мнение о том, что происходит на Украине», — цитирует Лехконена финское издание Yle.

Напомним, ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а накануне совет федерации продлил отстранение стран до конца сезона-2024/2025.

Ранее председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон высказался о решении ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров.