Виктор Козлов — о поражении от СКА: мне понравилась игра «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал гостевое поражение от СКА (0:2) в Санкт-Петербурге.

«Мне понравилась игра моей команды. Был контроль шайбы, движение, были качественные моменты. Илья Ежов хорошо отыграл на последнем рубеже. Забей мы в третьем периоде в большинстве, кто знает, как игра могла закончиться. Думаю, можем улучшить реализацию. Что не хватило команде в 10 минутах большинства? Могли хладнокровнее сыграть, тем более было две минуты в формате «5 на 3», могли побольше создать моментов», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

В следующем матче СКА сыграет дома с нижегородским «Торпедо» 18 февраля. «Салават Юлаев» в Ярославле встретится с местным «Локомотивом» 17 февраля.