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Ротенберг — о тренере «Салавата» Козлове: сыну показывал, как он отдавал передачу Овечкину

Ротенберг — о тренере «Салавата» Козлове: сыну показывал, как он отдавал передачу Овечкину
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о победе в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:0) и своём отношении к наставнику уфимского клуба Виктору Козлову.

«Хочу отметить соперника. Очень интересная, быстрая команда. Они перестроили всю систему игры. Понимаю, насколько это сложно. Ушли от финского хоккея, убрали эти капканы и колючие проволоки — играют в хоккей. Сегодня был хоккей высочайшего уровня. Думаю, один из самых интересных и ярких матчей этого чемпионата. Игра уровня плей-офф. Огромная благодарность сопернику и его главному тренеру Виктору Козлову, за которым мы всегда много наблюдали. Я сыну показываю ролик, как он отдавал передачу Овечкину на Олимпиаде в Турине. Это здорово, что у нас развивается хоккей, появляются такие команды», — цитирует Ротенберга сайт СКА.

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