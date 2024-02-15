«Тампа-Бэй» — «Колорадо». Кучеров увеличит отрыв от Маккиннона

16 февраля состоится матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 2.38. Успех «лавин» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» 16 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.07. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» (16.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

16 февраля состоится множество встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Однако среди прочих выделяется матч, в котором на льду «Амали-Арены» померяются силами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Тампа-Бэй» далеко не лучшим образом начала сезон. Обусловлен неудачный отрезок в первую очередь травмой Андрея Василевского. Как только основной голкипер вернулся в состав, дела команды пошли на лад. Она набрала очень классный ход и поднялась в зону плей-офф.

В последних 11 матчах подопечные Джона Купера уступили только «Детройту» (1:2), «Рейнджерс» (1:3) и «Айлендерс» (2:6). Причём во всех трёх случаях они проиграли на выезде. Также «молнии» обыграли в серии послематчевых буллитов «Бостон» (3:2 Б). Во всех остальных играх они победили в основное время.

Одним из главных героев встречи с «Брюинз» стал Никита Кучеров. Он отметился заброшенной шайбой, которая стала для него уже 34-й в этом сезоне. Всего россиянин принял участие в 53 играх, в которых набрал 90 очков. Он стал шестым игроком за последние 30 лет в НХЛ, кому хватило 55 матчей или меньше, чтобы набрать 90+ очков в регулярке.

Также интересно, что Кучеров помог Куперу испортить юбилей многолетнему лидеру «Бостона» Брэду Маршану. Для него матч стал 1000-м в НХЛ. Несмотря на дополнительный стимул, и поддержку домашних трибун, «мишки» не сумели победить команду из Тампы. Получится ли у «Колорадо»?

«Эвеланш», напротив, очень классно начали сезон. Они даже виделись одними из главных претендентов на победу в регулярном чемпионате. Однако сравнительно недавно Джаред Беднар лишился подспорья Валерия Ничушкина. Нападающий проходит программу помощи игрокам НХЛ.

Потеря одного из ведущих хоккеистов моментально отразилась на «Эвеланш». В последних 11 встречах они победили только располагающуюся в нижней части сводной таблицы НХЛ «Оттаву» (7:4), «Филадельфию» (7:4), нестабильный «Вашингтон» (6:2 и 6:3), а также «Лос-Анджелес» (5:1), у которого наблюдается сильный спад.

Также подопечные Беднара в овертайме уступили «Рейнджерс» (1:2 ОТ). Во всех остальных матчах они потерпели поражения в основное время, в том числе в игре с «Флоридой». Бросается в глаза, что снизилась результативность «лавин». Стал реже набирать очки их лидер Натан Маккиннон.

В последних пяти встречах канадец забросил только одну шайбу и отдал две результативные передачи. Его отставание от лидирующего Кучерова в списке лучших бомбардиров лиги увеличилось до трёх очков. В 54 играх канадец забросил 32 шайбы и отдал 55 голевых пасов.

Наблюдать за соперничеством Кучерова и Маккиннона наверняка будет интересно. Впрочем, наилучшим вариантом для ставки всё же видится итоговая победа клуба из Тампы за коэффициент 1.83. «Лайтнинг» проиграли только 8 из 25 встреч дома. Причём большую часть поражений они потерпели в начале сезона.

«Эвеланш», в свою очередь, лучше всех в лиге выступают дома, но вот с выездами у них имеются заметные проблемы. Подопечные Беднара выиграли только 13 из 29 встреч в гостях. За этот период времени они забросили 93 шайбы, что немало, но пропустили ещё больше — 103.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» 16 февраля 2024 года

«Тампа-Бэй» видится фаворитом предстоящего матча. Она пребывает на подъёме, и одерживает одну результативную победу за другой. Дома у «Лайтнинг» есть отличные шансы обыграть «Колорадо», у которого проглядывается спад. Подспорья Ничушкина явно не хватает Маккиннону.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» в матче за коэффициент 1.83.