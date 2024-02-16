Шайба Минтюкова помогла «Анахайму» уверенно обыграть «Оттаву»

В Оттаве (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» потерпела поражение от «Анахайм Дакс» (1:5).

Российский защитник гостей Павел Минтюков отметился в этой встрече заброшенной шайбой.