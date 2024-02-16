Шайба Минтюкова помогла «Анахайму» уверенно обыграть «Оттаву»
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В Оттаве (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» потерпела поражение от «Анахайм Дакс» (1:5).
Российский защитник гостей Павел Минтюков отметился в этой встрече заброшенной шайбой.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Минтюков (Терри, Карлссон) – 09:19 0:2 Ватрано (Фаулер, Строум) – 37:25 (pp) 0:3 Мактавиш (Сильверберг, Ватрано) – 38:59 0:4 Мактавиш (Терри, Фаулер) – 42:18 1:4 Жиру – 44:43 1:5 Фаулер (Строум, Ватрано) – 49:23
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