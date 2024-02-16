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Кори Перри забил первый гол после возвращения на лёд, поразив ворота «Сент-Луиса»

Кори Перри забил первый гол после возвращения на лёд, поразив ворота «Сент-Луиса»
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В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Третью шайбу «нефтяников» в этой встрече забросил 38-летний ветеран Кори Перри. Для него этот гол стал дебютным за «Ойлерз» и первым после истории с отчислением из «Чикаго Блэкхоукс».

«Чемпионат» предлагает посмотреть первый гол 38-летнего канадца после возвращения на лёд:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего на счету Перри в текущем регулярном чемпионате, с учётом его выступлений за «Чикаго», 11 (5+6) очков.

Напомним, «Чикаго» обвинил хоккеиста в нарушении режима и условий контракта. 22 января «Эдмонтон» объявил о подписании с нападающим годичного контракта на минимальную зарплату в $ 775 тыс.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Томас (Ледди, Бучневич) – 10:13     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 13:51 (pp)     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 19:33     2:2 Нейборс (Шенн, Крюг) – 21:09     3:2 Крюг (Нейборс, Кессел) – 28:37     4:2 Кайру (Нейборс, Томас) – 35:32 (pp)     5:2 Бучневич (Томас, Кайру) – 39:35 (pp)     5:3 Перри (Кулак, Макдэвид) – 51:14     6:3 Саад – 57:07    
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