Баширов — о поражении «Салавата» от СКА: могли выиграть. Но тут Финляндия оказалась рядом

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов иронично отреагировал на поражение команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (0:2).

«Могли выиграть. Но тут Финляндия оказалась рядом», — гласит публикация Баширова в телеграм-канале.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 85 очков в 63 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

В ближайших матчах подопечные Виктора Козлова продолжат заключительную выездную серию в регулярном чемпионате играми в Ярославле с «Локомотивом» (17 февраля) и в Москве с «Динамо» (19 февраля). Окончание чемпионата для уфимцев пройдёт на домашнем льду играми с «Адмиралом», «Сибирью» и «Северсталью».