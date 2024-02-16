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Баширов — о поражении «Салавата» от СКА: могли выиграть. Но тут Финляндия оказалась рядом

Баширов — о поражении «Салавата» от СКА: могли выиграть. Но тут Финляндия оказалась рядом
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Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов иронично отреагировал на поражение команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (0:2).

«Могли выиграть. Но тут Финляндия оказалась рядом», — гласит публикация Баширова в телеграм-канале.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 85 очков в 63 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

В ближайших матчах подопечные Виктора Козлова продолжат заключительную выездную серию в регулярном чемпионате играми в Ярославле с «Локомотивом» (17 февраля) и в Москве с «Динамо» (19 февраля). Окончание чемпионата для уфимцев пройдёт на домашнем льду играми с «Адмиралом», «Сибирью» и «Северсталью».

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