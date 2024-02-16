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«Трактор» одержал волевую победу над «Адмиралом», отыгравшись с 0:2

«Трактор» одержал волевую победу над «Адмиралом», отыгравшись с 0:2
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Фьоре (Горшков, Бучельников) – 07:58 (5x4)     2:0 Махановский (Гутик, Панкратов) – 08:58 (5x5)     2:1 Карпухин (Родевальд, Попов) – 17:38 (5x5)     2:2 Жарков (Котляревский, Карпухин) – 52:08 (5x5)     2:3 Кравцов (Родевальд) – 59:32 (5x5)    

Счёт в матче был открыт хоккеистами «Адмирала» — на седьмой минуте первого периода отличился канадский нападающий Джованни Фьоре. Спустя минуту хозяева укрепили преимущество, автором заброшенной шайбы стал Павел Махановский. Однако к концу этого же игрового отрезка гости отыграли одну шайбу усилиями Ильи Карпухина. Лишь в середине третьего периода зрители увидели следующую заброшенную шайбу, автором которой стал нападающий «Трактора» Владимир Жарков, сравнявший счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За 28 секунд до конца матча Виталий Кравцов принёс «Трактору» волевую победу в этой игре, благодаря которой челябинцы гарантировали себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

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