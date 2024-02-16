«Физически будет сложновато». О’Делл – о возможном расширении календаря КХЛ до 82 матчей

33-летний канадский нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл высказался о возможном расширении календаря до 82 матчей.

«Физически будет сложновато (смеётся). Болельщикам такая идея точно понравится. Много матчей, можно постоянно смотреть хоккей. Для игроков, конечно, это много. Ребята из Северной Америки вам тоже самое скажут. Но если появится такой календарь, будем играть. Хоккей — наша работа, а 82 игры — больше веселья для всех», — приводит слова О’Делла Legalbet.

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил о намерении со следующего сезона проводить соревнования в лиге до середины мая.

Эрик О’Делл в нынешнем сезоне принял участие в 59 матчах в составе «Динамо», отметившись 48 (22+26) результативными действиями при показателе полезности «+17».