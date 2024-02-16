ESPN: Овечкин в последнее время стал машиной по забиванию голов

Журналистка Кристен Шилтон в статье на портале ESPN призвала в ближайшее время следить за результатами капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Вашингтон», возможно, и не выйдет в плей-офф, но Овечкин снова на пути к тому, чтобы творить историю. Капитан «Кэпиталз» в последнее время стал машиной по забиванию голов, и разговоры о его потенциале побить рекорд Уэйна Гретцки по голам снова разгораются. Насколько ближе Овечкин сможет стать в ближайшие недели? Давайте посмотрим», — написано в статье Шилтон.

Напомним, голевая серия Овечкина началась ещё 27 января в матче с «Даллас Старз» (4:5 ОТ). В 49 матчах нынешнего сезона на его счету 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17». Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб.