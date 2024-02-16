В «Куньлуне» объяснили, почему в сборной Китая не оказалось ни одного игрока клуба

Исполнительный директор «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов рассказал, почему в сборной Китая на квалификационные игры Олимпиады не оказалось ни одного игрока клуба.

«Куньлунь Ред Стар» и ассоциация хоккея Китая — два параллельных проекта, которые не объединены между собой. В олимпийский год мы работали совместно. На начало этого года планировалось, что сотрудничество снова продолжится, под это был набран состав «Куньлуня» — большинство игроков сборной подписаны на долгий срок. Под это строился и календарь, и задачи на сезон. Мы понимали, что в какой-то момент наши игроки могут быть вызваны в сборную — поэтому мы заложили паузу, чтобы не подставить другие клубы КХЛ. Но в какой-то момент ассоциация решила ехать на олимпийскую квалификацию с китайским составом, без наших игроков. Нас уведомили заранее, но что-то поменять и перенести матчи было невозможно», — приводит слова Феоктистова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в состав национальной команды Китая попали игроки из клубов «Пекин», «Цицикар», «Тяньцзинь» и «Харбин». Главным тренером сборной является канадский специалист с греческими корнями Спирос Анастас. В итоге китайская сборная не сумела пробиться в следующий раунд квалификации.