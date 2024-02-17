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Труба — о травме Уилера: может быть он провёл свой последний матч

Труба — о травме Уилера: может быть он провёл свой последний матч
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба высказался о травме своего одноклубника и друга Блейка Уилера, из-за которой последний выбыл до конца сезона.

«Я не говорю, что это правда, но может быть он провёл свою последнюю игру… Это то, о чём тебе приходится думать. Нельзя принимать всё как должное», — приводит слова Трубы журналист The Athletic Питер Бо в социальных сетях.

Напомним, 37-летний нападающий получил травму на старте матча с «Монреаль Канадиенс» (7:4). Уилер не смог продолжить встречу после силового приёма от американского защитника канадского клуба Джейдена Страбла. Вчера, 16 февраля, «Рейнджерс» внесли форварда в долгосрочный список травмированных.

Ранее Труба и Уилер вместе выступали за «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Эванс (Андерсон, Пирсон) – 14:29     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Труба) – 31:09     2:1 Кайлли (Линдгрен, Фокс) – 32:27     3:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 34:43 (sh)     4:1 Крайдер (Панарин, Фокс) – 35:19 (pp)     4:2 Слафковски (Кофилд) – 36:30     5:2 Трочек (Панарин, Шнайдер) – 44:23     5:3 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 46:53 (pp)     6:3 Крайдер (Зибанеджад, Веси) – 47:59     7:3 Какко (Фокс, Кайлли) – 49:56     7:4 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 51:27    
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