Труба — о травме Уилера: может быть он провёл свой последний матч

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба высказался о травме своего одноклубника и друга Блейка Уилера, из-за которой последний выбыл до конца сезона.

«Я не говорю, что это правда, но может быть он провёл свою последнюю игру… Это то, о чём тебе приходится думать. Нельзя принимать всё как должное», — приводит слова Трубы журналист The Athletic Питер Бо в социальных сетях.

Напомним, 37-летний нападающий получил травму на старте матча с «Монреаль Канадиенс» (7:4). Уилер не смог продолжить встречу после силового приёма от американского защитника канадского клуба Джейдена Страбла. Вчера, 16 февраля, «Рейнджерс» внесли форварда в долгосрочный список травмированных.

Ранее Труба и Уилер вместе выступали за «Виннипег Джетс».