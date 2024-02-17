Бабаев: у Замулы и Тортореллы в «Филадельфии» идеальные взаимоотношения, полное доверие

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Филадельфии Флайерз» Егора Замулы, рассказал об отношении хоккеиста и главного тренера «лётчиков» Джона Тортореллы.

«Появлялась информация, что главный тренер „Филадельфии“ Джон Торторелла недоволен игрой Егора Замулы? Эта информация полностью не соответствует действительности, и не знаю, откуда она взялась. Егор имеет полную поддержку со стороны главного тренера, они постоянно общаются. У него идеальные взаимоотношения с тренером, полное доверие. И в руководстве ему постоянно говорят: „Ты наше будущее, мы в тебя верим, ты здесь надолго“. Поэтому пока никаких вопросов нет», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Замула провёл 44 встречи. На его счету пять голов и 10 результативных передач при показателе полезности «+6».