«Это тупая лига». Торторелла — о поведении молодых игроков в НХЛ

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался о поведении молодых игроков в Национальной хоккейной лиге.

«Боже мой. Это другая лига. Мне нужно быть очень осторожным, когда я говорю про это всё. Это тупая лига, это так. Она изменилась и для тренеров. И нам пришлось вносить коррективы, потому что было допущено так много ошибок.

Проблема с молодыми хоккеистами в том, что иногда им приходится ждать своей очереди. Им нужно завоевать уважение, не хотеть и не ожидать всего прямо сейчас. Это касается времени на льду, контракта, чего бы это ни было. Иногда хорошо просто дождаться своей очереди и заслужить всё это. Спортсмены изменились. Вокруг них есть окружение, которое, я думаю, направляет их на неверный путь.

Уважайте то, как вы ведёте себя в раздевалке. Уважайте то, как вы ведёте себя на льду. Вы можете сказать, что это старая школа, но мы не можем потерять то, что значит быть настоящим профессионалом в Национальной хоккейной лиге. Нельзя терять основу того, чем является НХЛ», — приводит слова Тортореллы Sportsnet.