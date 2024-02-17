Названы даты проведения международного турнира по хоккею в Новосибирске

В Новосибирске с 25 по 28 апреля пройдёт международный турнир по хоккею, который ранее анонсировал губернатор региона Андрей Травников. Об этом сообщает Om1.ru. Турнир будет называться «Кубок Будущего». Соревнования пройдут на «Сибирь-Арене».

«Участие в турнире примут молодёжные команды России, Республики Казахстан и Республики Беларусь, а также сборная команда Студенческой хоккейной лиги. Соревновательные дни — с 25 по 28 апреля», — заявили в региональном Министерстве спорта.

Сообщается, что в рамках «Кубка будущего» также состоятся матчи по хоккею в формате «3×3».

Напомним, размеры площадки «Сибирь-Арены» канадские — 60 на 26 метров. Ледовый дворец вмещает 10 587 зрителей. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесён из России в Канаду.