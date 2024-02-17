Шуми Бабаев: Овечкин не заканчивался и не возвращался, он остаётся на своём уровне

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних играх Национальной хоккейной лиги.

«Людей просто бросает из крайности в крайность. Он не забивает и начинается „всё, Овечкин закончился!“ Если забил, то „Овечкин вернулся!“ Он не заканчивался и не возвращался, он остаётся на своём уровне. У любого хоккеиста есть взлёты и падения. В этом плане Овечкин не отличается от других, хотя он и один из величайших спортсменов нашего времени, в этом вся разница», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, голевая серия Овечкина началась 27 января в матче с «Даллас Старз» (4:5 ОТ). В 49 матчах нынешнего сезона на его счету 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17». Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб.