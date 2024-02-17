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Егор Аверин вернулся в состав «Локомотива» на матч с «Салаватом». Он не играл с сентября

Егор Аверин вернулся в состав «Локомотива» на матч с «Салаватом». Он не играл с сентября
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Стали известны составы команд на встречу регулярного чемпионата КХЛ в Ярославле, где «Локомотив» на стадионе «Арена-2000-Локомотив» примет уфимский «Салават Юлаев».

Примечательно, что в состав ярославцев вернулся 34-летний российский нападающий Егор Аверин. Он заявлен во втором звене, где его партнёрами станут Даниил Бут и Сергей Андронов.

Состав «Локомотива» на встречу с «Салаватом Юлаевым».

Состав «Локомотива» на встречу с «Салаватом Юлаевым».

Фото: Телеграм-канал «Локомотива».

Состав «Салавата Юлаева» также претерпел изменения – по сравнению с игрой со СКА (0:2) в ворота вернулся Александр Самонов. В запасе остался капитан команды – Григорий Панин, вместо него появился канадец Николя Мелош. В первом звене атаки место Сергея Шмелёва занял Данил Башкиров.

Состав «Салавата Юлаева» на встречу с «Локомотивом».

Состав «Салавата Юлаева» на встречу с «Локомотивом».

Фото: Телеграм-канал «Салавата Юлаева».

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 85 очков в 63 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» (87) – на аналогичной позиции на Западе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 00:28 (5x5)    
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