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Егор Аверин вернулся в состав «Локомотива» на матч с «Салаватом». Он не играл с сентября

Стали известны составы команд на встречу регулярного чемпионата КХЛ в Ярославле, где «Локомотив» на стадионе «Арена-2000-Локомотив» примет уфимский «Салават Юлаев».

Примечательно, что в состав ярославцев вернулся 34-летний российский нападающий Егор Аверин. Он заявлен во втором звене, где его партнёрами станут Даниил Бут и Сергей Андронов.

Состав «Локомотива» на встречу с «Салаватом Юлаевым». Фото: Телеграм-канал «Локомотива».

Состав «Салавата Юлаева» также претерпел изменения – по сравнению с игрой со СКА (0:2) в ворота вернулся Александр Самонов. В запасе остался капитан команды – Григорий Панин, вместо него появился канадец Николя Мелош. В первом звене атаки место Сергея Шмелёва занял Данил Башкиров.

Состав «Салавата Юлаева» на встречу с «Локомотивом». Фото: Телеграм-канал «Салавата Юлаева».

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 85 очков в 63 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» (87) – на аналогичной позиции на Западе.