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«Локомотив» уверенно победил «Салават Юлаев». Уфимцы не могут забить в двух играх кряду

«Локомотив» уверенно победил «Салават Юлаев». Уфимцы не могут забить в двух играх кряду
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 00:28 (5x5)     2:0 Никулин (Симашев, Алексеев) – 43:41 (5x5)     3:0 Каюмов (Симашев, Берёзкин) – 48:35 (5x5)    

Счёт в матче был открыт уже на 28-й секунде встречи нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Однако следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать до начала третьего периода, когда преимущество хозяев укрепил Степан Никулин. Уже в середине заключительного игрового отрезка Артур Каюмов снял вопросы о победителе этой игры, установив окончательный счёт – 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что 24-летний российский вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отразил 24 броска по воротам и в четвёртый раз в сезоне отыграл на ноль.

Примечательно, что прошлая игра для подопечных Виктора Козлова, состоявшаяся в Санкт-Петербурге со СКА (0:2), также завершилась без заброшенных шайб.

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