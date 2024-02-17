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«Локомотив» уверенно победил «Салават Юлаев». Уфимцы не могут забить в двух играх кряду

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт уже на 28-й секунде встречи нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Однако следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать до начала третьего периода, когда преимущество хозяев укрепил Степан Никулин. Уже в середине заключительного игрового отрезка Артур Каюмов снял вопросы о победителе этой игры, установив окончательный счёт – 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что 24-летний российский вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отразил 24 броска по воротам и в четвёртый раз в сезоне отыграл на ноль.

Примечательно, что прошлая игра для подопечных Виктора Козлова, состоявшаяся в Санкт-Петербурге со СКА (0:2), также завершилась без заброшенных шайб.