Дубли Уила, Гусева и Петухова принесли московскому «Динамо» победу над «Витязем»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Уже к концу первого периода гости вели с комфортным преимуществом в четыре шайбы – дублем отметился Джордан Уил, ещё по заброшенной шайбе было на счету Егора Петухова и Никиты Гусева. Однако в этой же двадцатиминутке хозяева сумели размочить счёт усилиями Владислава Кары. Во втором периоде Скотт Уилсон забросил вторую шайбу «Витязя» в матче, а в заключительной двадцатиминутке Иван Воробьёв сократил отставание до минимума. Однако гости сумели ответить на это голом в меньшинстве всё того же Егора Петухова, оформившего дубль. В концовке матча дубль оформил третий игрок в составе «Динамо» — Никита Гусев, поразивший пустые ворота.

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«Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) находится на последней, 11-й строчке.