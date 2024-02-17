Дубли Уила, Гусева и Петухова принесли московскому «Динамо» победу над «Витязем»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.
Уже к концу первого периода гости вели с комфортным преимуществом в четыре шайбы – дублем отметился Джордан Уил, ещё по заброшенной шайбе было на счету Егора Петухова и Никиты Гусева. Однако в этой же двадцатиминутке хозяева сумели размочить счёт усилиями Владислава Кары. Во втором периоде Скотт Уилсон забросил вторую шайбу «Витязя» в матче, а в заключительной двадцатиминутке Иван Воробьёв сократил отставание до минимума. Однако гости сумели ответить на это голом в меньшинстве всё того же Егора Петухова, оформившего дубль. В концовке матча дубль оформил третий игрок в составе «Динамо» — Никита Гусев, поразивший пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) находится на последней, 11-й строчке.
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