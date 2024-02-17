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Дубли Уила, Гусева и Петухова принесли московскому «Динамо» победу над «Витязем»

Дубли Уила, Гусева и Петухова принесли московскому «Динамо» победу над «Витязем»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Петухов (Ильенко, Пыленков) – 02:15 (5x5)     0:2 Уил (Рашевский, Прибыльский) – 10:15 (5x5)     0:3 Уил (Малышев, Гусев) – 13:14 (5x5)     0:4 Гусев (Менелл, Уил) – 16:21 (5x4)     1:4 Кара (Галузин) – 17:57 (5x5)     2:4 Уилсон (Барак) – 30:07 (5x5)     3:4 Воробьёв (Педан) – 45:39 (5x5)     3:5 Петухов – 55:09 (4x5)     3:6 Гусев (Готовец) – 57:46 (en)    

Уже к концу первого периода гости вели с комфортным преимуществом в четыре шайбы – дублем отметился Джордан Уил, ещё по заброшенной шайбе было на счету Егора Петухова и Никиты Гусева. Однако в этой же двадцатиминутке хозяева сумели размочить счёт усилиями Владислава Кары. Во втором периоде Скотт Уилсон забросил вторую шайбу «Витязя» в матче, а в заключительной двадцатиминутке Иван Воробьёв сократил отставание до минимума. Однако гости сумели ответить на это голом в меньшинстве всё того же Егора Петухова, оформившего дубль. В концовке матча дубль оформил третий игрок в составе «Динамо» — Никита Гусев, поразивший пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) находится на последней, 11-й строчке.

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