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Билялетдинов: «Ак Барс» показал идеальный хоккей? Сыграли правильно и грамотно. Это радует

Билялетдинов: «Ак Барс» показал идеальный хоккей? Сыграли правильно и грамотно. Это радует
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о победе в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ над московским «Спартаком» (3:0).

«Команда сыграла очень хорошо, грамотно. Мы готовились к «Спартаку», ребята выполнили то задание, которое мы перед ними поставили. Добились результата – молодцы.

Команда показала идеальный хоккей? Ребята сыграли правильно, грамотно. Это очень важно, ведь идёт подготовка к плей-офф. Меня это радует», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Ак Барс», набрав 80 очков в 64 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (84) располагается на аналогичной позиции на Западе.

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