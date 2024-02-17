Билялетдинов: «Ак Барс» показал идеальный хоккей? Сыграли правильно и грамотно. Это радует

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о победе в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ над московским «Спартаком» (3:0).

«Команда сыграла очень хорошо, грамотно. Мы готовились к «Спартаку», ребята выполнили то задание, которое мы перед ними поставили. Добились результата – молодцы.

Команда показала идеальный хоккей? Ребята сыграли правильно, грамотно. Это очень важно, ведь идёт подготовка к плей-офф. Меня это радует», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Ак Барс», набрав 80 очков в 64 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (84) располагается на аналогичной позиции на Западе.