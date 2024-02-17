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Дубль Кошелева и «сухарь» Мифтахова принесли «Ак Барсу» победу над «Спартаком»

Дубль Кошелева и «сухарь» Мифтахова принесли «Ак Барсу» победу над «Спартаком»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0, ставшей для них третьей кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Миллер, Шипачёв) – 13:04 (5x5)     0:2 Кошелев – 33:06     0:3 Кошелев (Галиев, Семёнов) – 52:50 (5x5)    

Казанцы забросили по одной шайбе в каждом из периодов – в первом отличился нападающий Кирилл Петров, во втором штрафной бросок реализовал Семён Кошелев, а в заключительном всё тот же Кошелев оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

23-летний российский вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов, вышедший вместо получившего на разминке травму Тимура Билялова, совершил 28 сейвов и второй раз в сезоне отыграл на ноль.

Напомним, «Ак Барс», набрав 80 очков в 64 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (84) располагается на аналогичной позиции на Западе.

В следующем матче «Ак Барс» продолжит выездную серию игрой с магнитогорским «Металлургом» (19 февраля), а «Спартак» примет нижегородское «Торпедо» (20 февраля).

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