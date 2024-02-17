Жамнов: в матче с «Ак Барсом» у «Спартака» не было злости в атаке. Проиграли борьбу

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от казанского «Ак Барса» (0:3).

«Преодолевали оборону «Ак Барса», но не было злости в атаке. Проиграли борьбу — вот и всё. Просили сыграть плотно, активно, но не удалось.

Почему Мальцева не сразу поставили в звено к Голдобину и Порядину? Смотрели, чтобы был баланс в звеньях, искали, что сработает, что нет, решили так.

Отсутствие Чайковски и Савикова? Дали отдохнуть ребятам, это ротация», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Спартак», набрав 84 очка в 65 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче москвичи примут нижегородское «Торпедо» (20 февраля).