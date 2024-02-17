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Аленичев и Титов болели за «Спартак», чирлидерши танцевали на льду. Фото победы «Ак Барса»

Аленичев и Титов болели за «Спартак», чирлидерши танцевали на льду. Фото победы «Ак Барса»
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17 февраля в Москве на льду арены «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Ак Барс» одержал уверенную победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

Напомним, «Ак Барс», набрав 80 очков в 64 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (84) располагается на аналогичной позиции на Западе.

В следующем матче «Ак Барс» продолжит выездную серию игрой с магнитогорским «Металлургом» 19 февраля, а «Спартак» примет нижегородское «Торпедо» 20 февраля.

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