«Обещаю быть лучшим папой». У Шестёркина появился на свет сын

В семье российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина случилось пополнение, 17 августа жена голкипера Анна родила сына. Мальчика назвали Тимофеем.
«Дорогая, спасибо за сына! Ты сделала меня самым счастливым человеком на земле! Я тебя очень люблю и обещаю быть лучшим папой», — написал Шестеркин в своих социальных сетях.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Шестёркин принял участие в 53 встречах, в которых в среднем отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за игру. В шести встречах он отстоял на ноль.
В розыгрыше Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным добрался до финала Восточной конференции, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4 в серии. В этом плей-офф на его счету 20 матчей с 92,9% отражённых бросков и средним показателем пропущенных за игру 2,59 шайбы.
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