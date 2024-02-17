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Гавриков прервал 22-матчевую безголевую серию, поразив ворота «Бостона»

Гавриков прервал 22-матчевую безголевую серию, поразив ворота «Бостона»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Завершился второй период, хозяева ведут – 3:2.

Во второй половине второго периода отличиться удалось 28-летнему российскому защитнику «Кингз» Владиславу Гаврикову, ему ассистировали Брандт Кларк и Пьер-Люк Дюбуа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что для Гаврикова это лишь четвёртая заброшенная шайба в 47 матче нынешнего сезона НХЛ. Ему удалось прервать 22-матчевую безголевую серию, последний раз он отличался в декабре 2022 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ). На его счету также 11 результативных передач при показателе полезности «+2».

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