Кросби – о церемонии для Ягра: это заслуженно. Яромир много сделал для «Питтсбурга»

36-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о предстоящей торжественной церемонии поднятия свитера легендарного Яромира Ягра на домашнем стадионе клуба «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и выведения его номера из обращения.

«Конечно, это весело. Я думаю, для всех нас это нечто особенное — быть частью этого уик-энда и иметь такую возможность, как сегодня. Мы попытаемся получить от этого удовольствие и сделать так, чтобы это стало лучшим опытом и для него тоже.

Эта церемония вполне заслуженна. Яромир много сделал, как для команды, так и для города. Мы просто надеемся, что организуем для него лучший праздник из возможных», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Ранее стало известно, что Ягр принял участие в тренировке «Питтсбурга» перед игрой с «Лос-Анджелес Кингз».

Яромир Ягр провёл тренировку с «Питтсбургом». Видео доступно на «Чемпионате».