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Нюландер стал четвёртым игроком в истории «Торонто» по скорости достижения 500 очков

Нюландер стал четвёртым игроком в истории «Торонто» по скорости достижения 500 очков
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Анахайм Дакс». После двух периодов хозяева впереди — 8:1.

В составе «Мэйпл Лифс» 3 (1+2) очка набрал нападающий Вильям Нюландер. Второе очко в матче позволило 27-летнему нападающему достичь отметки в 500 очков за карьеру в клубе и лиге. На покорение этой отметки Вильяма понадобилось 574 матча. Шведский хоккеист стал четвёртым игроком в истории «Торонто» по скорости достижения 500 очков с момента дебюта в клубе.

Клубный рекорд принадлежит Остону Мэттьюсу (445 матчей), второе место занимает Митчелл Марнер (467), топ-3 замыкает Дэррил Ситтлер (517). Из перечисленных игроков Мэттьюс и Марнер сейчас также являются действующими хоккеистами канадского клуба.

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