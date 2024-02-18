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Все результаты игрового дня НХЛ 18 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 18 февраля
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Сегодня, 18 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 ван Римсдайк (Фредерик, Шаттенкирк) – 08:03     1:1 Рой (Льюис, Энглунд) – 11:02     2:1 ван Римсдайк (Макэвой, Пастрняк) – 14:45 (pp)     3:1 Ришар (Боквист, Лауко) – 33:04     3:2 Гавриков (Кларк, Дюбуа) – 36:38     3:3 Лаферрье (Дюбуа, Байфилд) – 45:51     4:3 Фредерик (Гики, ван Римсдайк) – 47:12     4:4 Копитар (Даути, Арвидссон) – 58:25 (pp)     4:5 Кларк (Дано) – 64:33    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Марчмент (Джонстон, Дюшейн) – 21:08 (pp)     1:1 Бушар (Экхольм, Перри) – 22:03     2:1 Харли (Дюшейн, Хейсканен) – 24:47     2:2 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:55     2:3 Райан (Ньюджент-Хопкинс) – 38:42 (sh)     3:3 Дюшейн (Марчмент, Харли) – 39:02 (pp)     3:4 Бушар (Драйзайтль) – 60:30 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Фолиньо (Курашев, Бедард) – 13:29     1:1 Штюцле (Жиру, Жозеф) – 15:57     1:2 Чикран – 28:13 (pp)     2:2 Бедард (Курашев) – 30:54     3:2 Дикинсон (Джонсон, Андерсон) – 58:08    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
0 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Кейн (Зайдер, Фаббри) – 14:56 (pp)     0:2 Комфер (Рэймонд, Дебринкэт) – 15:59     0:3 Ларкин (Кейн, Гостисбер) – 25:12 (pp)     0:4 Перрон (Копп, Велено) – 26:41     0:5 Рэймонд (Зайдер) – 55:40    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Сиссонс – 04:11     1:1 Кайру (Томас, Крюг) – 19:05 (pp)     1:2 Евангелиста (Лозон) – 33:09     1:3 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 46:48 (pp)     1:4 Шенн (Макдона, Шервуд) – 47:51     2:4 Уокер (Хейз, Ледди) – 52:52     2:5 О'Райлли (Нюквист, Форсберг) – 58:28    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 9
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хагель (Чирелли) – 00:24     1:1 Монтур (Беннетт) – 07:01     1:2 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 12:28     1:3 Стенлунд (Ломберг, Махура) – 17:44     1:4 Форслинг – 18:38     1:5 Ткачук (Барков, Монтур) – 20:23 (pp)     1:6 Ткачук (Вераге, Монтур) – 21:37 (pp)     1:7 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 41:05     1:8 Беннетт (Родригес, Лунделль) – 41:56 (pp)     1:9 Вераге (Форслинг, Райнхарт) – 44:09     2:9 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 50:51 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Миттельштадт (Йокихарью) – 40:39     1:1 Эрикссон Эк (Капризов) – 44:02     2:1 Чисхольм (Юханссон, Росси) – 51:21 (pp)     2:2 Козенс (Гринвей, Томпсон) – 59:23     2:3 Йокихарью (Так, Томпсон) – 61:29    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Протас, Дженсен) – 03:40     1:1 Джекай (Руа, Армиа) – 05:04     1:2 Оши (Строум, Овечкин) – 10:00 (pp)     2:2 Ньюхук (Армиа) – 36:15     2:3 Милано (Пасиоретти, Эдмундсон) – 43:27     3:3 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 49:45 (pp)     3:4 Протас (Дауд, Манта) – 51:57    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
9 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 03:41     2:0 Макманн (Робертсон, Лажуа) – 06:06 (pp)     3:0 Маккейб (Нюландер, Доми) – 10:33     3:1 Ватрано (Строум, Сильверберг) – 11:32 (pp)     4:1 Нюландер (Лильегрен, Мэттьюс) – 17:37 (pp)     5:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 20:50 (pp)     6:1 Бертуцци (Мэттьюс, Лильегрен) – 22:51 (pp)     7:1 Мэттьюс (Нис, Маккейб) – 25:39     8:1 Макманн (Доми, Лильегрен) – 37:58     8:2 Строум (Линдстрём, Киллорн) – 55:36     9:2 Робертсон (Макманн) – 57:54    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хишир (Палат, Марино) – 00:32     2:0 Тоффоли (Смит, Хьюз) – 13:30     2:1 Типпетт (Конечны, Замула) – 27:43     3:1 Смит (Палат, Хишир) – 36:36     4:1 Бастиан (Майер, Лазар) – 37:48     4:2 Типпетт (Конечны, Фрост) – 38:23 (pp)     5:2 Хишир (Братт, Марино) – 42:48     5:3 Силер (Лотон, Уокер) – 49:07     6:3 Бастиан (Хаула, Лазар) – 58:15    

На данный момент не завершились три матча:

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Юульсен (Гарланд, Михеев) – 20:19     1:1 Виларди (Шайфли, Пионк) – 25:16 (pp)     1:2 Монахан (Виларди, Шайфли) – 29:25 (pp)     2:2 Майерс – 34:19     2:3 Виларди (Коннор) – 47:47     2:4 Шайфли (Коннор, Шмидт) – 49:42    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
1 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маршессо (Руа, Барбашёв) – 10:15     1:1 Свечников (Джарвис, Песке) – 21:21    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
3 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Дюклер – 03:38     1:1 Веренски (Годро, Рослович) – 15:16     1:2 Марченко (Чинахов, Гудбрансон) – 16:24     1:3 Воронков (Чинахов, Гудбрансон) – 27:14     2:3 Дюклер (Зеттерлунд, Эддисон) – 27:32     3:3 Зеттерлунд (Эддисон, Гранлунд) – 35:29 (pp)    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 76 очками после 55 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 55 матчей.

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