Все результаты игрового дня НХЛ 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшихся игр.

На данный момент не завершились три матча:

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 76 очками после 55 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 55 матчей.