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Передача Михеева не спасла «Ванкувер» от домашнего поражения в матче с «Виннипегом»

Передача Михеева не спасла «Ванкувер» от домашнего поражения в матче с «Виннипегом»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Виннипегом». Волевую победу в матче одержали «Джетс» со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Юульсен (Гарланд, Михеев) – 20:19     1:1 Виларди (Шайфли, Пионк) – 25:16 (pp)     1:2 Монахан (Виларди, Шайфли) – 29:25 (pp)     2:2 Майерс – 34:19     2:3 Виларди (Коннор, Шайфли) – 47:47     2:4 Шайфли (Коннор, Шмидт) – 49:42    

На первой минуте второго периода счёт открыли хоккеисты «Ванкувера» — отличился Ноа Юульсен, которому ассистировали Конор Гарланд и Илья Михеев. «Виннипег» ответил двумя голами подряд в исполнении Габриэля Виларди и Шона Монахана. Защитник «Ванкувера» Тайлер Майер сравнял счёт. В третьем периоде «Виннипег» склонил исход матча в свою пользу. Дубль оформил Виларди, и гол забил Марк Шайфли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Ванкувер Кэнакс» продолжает возглавлять Западную конференцию. «Виннипег» поднялся на третье место в таблице Запада.

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