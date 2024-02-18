Передача Михеева не спасла «Ванкувер» от домашнего поражения в матче с «Виннипегом»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Виннипегом». Волевую победу в матче одержали «Джетс» со счётом 4:2.
На первой минуте второго периода счёт открыли хоккеисты «Ванкувера» — отличился Ноа Юульсен, которому ассистировали Конор Гарланд и Илья Михеев. «Виннипег» ответил двумя голами подряд в исполнении Габриэля Виларди и Шона Монахана. Защитник «Ванкувера» Тайлер Майер сравнял счёт. В третьем периоде «Виннипег» склонил исход матча в свою пользу. Дубль оформил Виларди, и гол забил Марк Шайфли.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Ванкувер Кэнакс» продолжает возглавлять Западную конференцию. «Виннипег» поднялся на третье место в таблице Запада.
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