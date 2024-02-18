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Пять очков российских хоккеистов помогли «Коламбусу» обыграть «Сан-Хосе»

Пять очков российских хоккеистов помогли «Коламбусу» обыграть «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе» и «Коламбусом». Победу в матче одержали «Блю Джекетс» со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Дюклер – 03:38     1:1 Веренски (Годро, Рослович) – 15:16     1:2 Марченко (Чинахов, Гудбрансон) – 16:24     1:3 Воронков (Чинахов, Гудбрансон) – 27:14     2:3 Дюклер (Зеттерлунд, Эддисон) – 27:32     3:3 Зеттерлунд (Эддисон, Гранлунд) – 35:29 (pp)     3:4 Дженнер (Годро, Проворов) – 59:47    

Голами за «Коламбус» отметились российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. Российский форвард Егор Чинахов отметился двумя результативными передачами. Победный гол за 13 секунд до конца матча при равном счёте забил нападающий «Блю Джекетс» Бун Дженнер, которому ассистировал российский защитник Иван Проворов. Дублем в составе «Сан-Хосе» отметился форвард Энтони Дюклер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Коламбус» прервал двухматчевую серию поражений. В следующем матче «Блю Джекетс» сыграют в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».

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