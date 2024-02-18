«Даже выругался». Леонид Вайсфельд рассказал об участии в договорном матче

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд рассказал об участии в договорном матче в середине 90-х годов.

«В 1990-е годы действительно были такие матчи. Но когда люди со стороны об этом рассуждают, то думают, если команда 2:10 проиграла, то сдала игру. На самом деле обычно такие матчи заканчиваются 4:3 или 2:1. Как-то раз я вымотался очень сильно, после матча зашёл в судейскую, сел и от усталости руку поднять не мог. Ко мне заглянул администратор одной из команд, поблагодарил за работу и сообщил что соперники очки делили, был «договорняк». Я на него посмотрел и даже выругался. У меня и мысли такой во время матча не было. Непосвящённому зачастую невозможно понять, что игра договорная, — даже если принимаешь в ней непосредственное участие», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

Вайсфельд был самым молодым главным арбитром, работавшим в Высшей лиге чемпионата СССР. В чемпионате России он трижды признавался лучшим судьёй и награждался «Золотым свистком». Вайсфельд завершил карьеру судьи в 40 лет.