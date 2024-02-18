«Уровень игроков не соответствует восьмёрке». Артюхин — о непопадании «Сибири» в плей-офф

Хоккейный эксперт Евгений Артюхин высказался о непопадании новосибирской «Сибири» в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024.

«Я сказал, что фаворитами однозначно будут Хабаровск и Нижнекамск, а увольнение тренера в Новосибирске ничего не поменяет. Тот состав, который был подобран в начале сезона, не для задачи выхода в плей-офф. Уровень игроков не соответствует восьмёрке. Плюс в дедлайн отдали Николая Прохоркина и особо никем не усилились. Поэтому не надо было питать иллюзий, что „Сибирь“ попадёт в плей-офф», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Отметим, что по ходу чемпионата «Сибирь» была лишена четырёх очков за нарушение регламента КХЛ по лимиту легионеров. Новосибирцам было присуждено четыре технических поражения в первых четырёх матчах сезона.