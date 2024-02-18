«Металлург» поднимет стяг с фамилией Зарипова под своды арены перед игрой с «Ак Барсом»

Магнитогорский «Металлург» поднимет стяг с фамилией Даниса Зарипова под своды арены перед игрой с «Ак Барсом», которая состоится завтра, 19 февраля, в 17:00 мск.

«Завтра на игре с «Ак Барсом» вас ждёт не только ретро-атмосфера, но и поднятие стяга Даниса Зарипова! Стяг с фамилией легендарного нападающего займёт своё место среди величайших игроков «Металлурга», — сказано в сообщении «Магнитики».

Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.