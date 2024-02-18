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СКА одержал пятую победу подряд, отыгравшись с 1:3 в матче с «Торпедо»

СКА одержал пятую победу подряд, отыгравшись с 1:3 в матче с «Торпедо»
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Педан (Фальковский, Глотов) – 10:47 (5x5)     1:1 Коваленко (Гончарук, Alexei Kruchinin) – 35:46 (5x5)     1:2 Линч (Ян, Фирстов) – 38:35 (5x5)     1:3 Ян – 41:20 (5x5)     2:3 Поляков (Рендулич, Воробьёв) – 45:51 (5x5)     3:3 Хайруллин (Зыков) – 46:40 (5x5)     4:3 Федотов (Поляков, Сапего) – 50:58 (5x5)    

На 11-й минуте первого периода Андрей Педан с передач Степана Фальковского и Василия Глотова открыл счёт в матче.

На 16-й минуте второго периода Николай Коваленко с передач Сергея Гончарука и Алексея Кручинина восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Бобби Линч с передач Денниса Яна и Владислава Фирстова вывел нижегородский клуб вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Деннис Ян сделал счёт 3:1 в пользу «Торпедо». На шестой минуте периода Николай Поляков с передач Борны Рендулича и Михаила Воробьёва сократил отставание СКА до минимума. Менее чем через минуту Марат Хайруллин с передачи Валентина Зыкова сделал счёт 3:3. На 11-й минуте периода Максим Федотов забросил четвёртую шайбу армейцев в матче.

В следующем матче СКА примет на своём льду череповецкую «Северсталь» 20 февраля. «Торпедо» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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