Форвард «Севертсали» Пилипенко повторил клубный бомбардирский рекорд Шипачёва

В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Нападающий череповецкого клуба Кирилл Пилипенко отметился во встрече 3 (1+2) очка. 27-летний форвард набрал 59 очков и повторил клубный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ Вадима Шипачёва, который в сезоне-2011/2012 также набрал 59 баллов.

Напомним, в следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» сыграет в гостях со СКА. «Нефтехимик» в Минске встретится с местным «Динамо». Обе игры состоятся 20 февраля.