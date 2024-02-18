Главный тренер «Северстали» высказался о волевой победе над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал волевую победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ). В игре череповецкий клуб уступал со счётом 0:2.

«Мы встречались с сильной командой, которая ведёт борьбу за плей-офф. Соперник был очень мотивирован. Наша команда проявила характер. Уступая 2:0, вытащили матч. Отыграли здорово в концовке. Двигаемся дальше. После 0:2: стали меньше удаляться? Нет, мы на это не указывали, просто ребята сами прекрасно это понимали. Они были сконцентрированы, пытались переломить ход матча, что им и удалось.», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» сыграет в гостях со СКА. «Нефтехимик» в Минске встретится с местным «Динамо». Обе игры состоятся 20 февраля.