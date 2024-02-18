«Тотальный контроль, и вдруг Месси удаляют. Видели такое?» Ротенберг – об удалениях СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после волевой победы над «Торпедо» (4:3) рассказал об удалениях армейского клуба.

«Что делать с удалениями? А вы когда-нибудь смотрели матчи «Барселоны» с Месси? Тотальный контроль игры, и вдруг Месси удаляют. Когда-то видели такое? А у нас происходит. Но надо делать так, чтобы не было поводов для удалений. А так, жизнь помогает только честным.

Отсутствие Никишина? У него всё хорошо, просто небольшая микротравма, восстановится немного, вернётся, как новорождённый, в следующей игре. Маттссон? Пришёл, увидел, победил. Хороший тайминг», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче СКА примет на своём льду череповецкую «Северсталь» 20 февраля. «Торпедо» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».