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«Сегодня были эмоциональные качели». Защитник СКА Андрей Педан — о победе над «Торпедо»

«Сегодня были эмоциональные качели». Защитник СКА Андрей Педан — о победе над «Торпедо»
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Защитник СКА Андрей Педан прокомментировал волевую победу над «Торпедо» (4:3) в Санкт-Петербурге.

«Хорошая игра. Думаю, что болельщикам понравилось. Отыгрались с 1:3 в третьем периоде, сегодня были эмоциональные качели. Самое главное, что выиграли. Что стало причиной неудачного второго периода? Думаю, что индивидуальные ошибки: надо было попроще сыграть в средней зоне, особенно перед третьей шайбой „Торпедо“. Все эти ошибки привели к голам», — сказал Педан в интервью Metaratings.ru.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА сыграет на своём льду с череповецкой «Северсталью» 20 февраля. «Торпедо» в этот же день встретится в Москве со «Спартаком».

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