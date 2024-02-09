Агент Цыплакова назвал клуб НХЛ, который заинтересован в хоккеисте

«Торонто Мэйпл Лифс» входит в число нескольких команд НХЛ, заинтересованных в подписании нападающего «Спартака» Максима Цыплакова, сообщил агент игрока Александр Черных изданию The Athletic.

Сообщается, что агент и Цыплаков созванивались с руководством «Торонто» на прошлой неделе через Zoom, где почти час вели беседу. Черных сообщил, что как минимум 12 команд НХЛ выразили заинтересованность – либо лично, либо посредством виртуальных встреч. Российские скауты «Лифс» несколько раз лично наблюдали за Цыплаковым в этом сезоне.

Напомним, в нынешнем сезоне Максим Цыплаков принял участие в 58 матчах за московский «Спартак», отметившись 45 (30+15) результативными действиями при показателе полезности «+15».