Ларионов назвал музыкальную группу, с которой можно сравнить игру СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (3:4) в Санкт-Петербурге назвал музыкальную группу, с которой можно сравнить игру армейского клуба

«Я сравнил игру „Торпедо“ с группой AC/DC, с какой группой можно сравнить хоккей СКА? Может быть, „Парк Горького“?», — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА встретится на своём льду с череповецкой «Северсталью» 20 февраля. «Торпедо» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».

«Торпедо» с 74 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Ларионов рассказал о причинах отсутствия 28-летнего защитника Антона Сизова.