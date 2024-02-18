«Ребята тащат свои команды». Фетисов — о четырёх россиянах в топ-10 лучших голкиперов НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал попадание четырёх российских игроков в топ-10 лучших голкиперов НХЛ по версии ESPN.

«То, что наши ребята попали в десятку, это говорит о том, что они проводят действительно хороший сезон. Они востребованы, они на слуху. Наши ребята молодцы, тащат свои команды. Надеемся, что в этом году наши ребята станут обладателями Кубка Стэнли. У меня фаворита среди российских голкиперов. Я просто радуюсь за наших вратарей и то, что они здорово играют», — сказал Фетисов в интервью «РБК Спорт».

Напомним, в список лучших вошли четыре российских голкипера: Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (второе место), Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (4), Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс» (5) и Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз» (9).