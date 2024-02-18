Нападающий СКА назвал переломный момент в матче с «Торпедо»

Нападающий СКА Николай Поляков оценил волевую победу над нижегородским «Торпедо» (4:3) в домашнем матче регулярки КХЛ.

«Когда забрасывал, защитник „Торпедо“ играл плотно, я его качнул, бросил, попал в плечо, и быстрее среагировал на отскок. В целом, отличная игра получилась, две атакующие команды, до последнего было неясно, кто победит. Болельщики, думаю, остались довольны. Переломным моментом, думаю, стала перетасовка звеньев, после которой мы начали забрасывать», — приводит слова Полякова официальный сайт КХЛ.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА встретится на своём льду с череповецкой «Северсталью» 20 февраля. «Торпедо» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».