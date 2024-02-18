А. Педан: если КХЛ продолжит развиваться, сможем отвлечься от международных соревнований

Защитник СКА Андрей Педан высказался о продлении отстранения сборной России от международных соревнований на сезон-2024/2025.

«Это, конечно, очень плохо, но что есть, то есть. Мы не можем контролировать эту ситуацию, так что сейчас надо концентрироваться на нашем хоккее и развитии молодых игроков в России. Если лига продолжит развиваться, особенно с такими аренами, как в Санкт-Петербурге, то мы сможем отвлечься от всех международных соревнований», — сказал Педан в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Россия и Беларусь не примут участия в предстоящих соревнованиях сезона-2024/2025. Это решение будет распространяться также на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации, который состоится в августе 2024 года.