Новокузнецкий «Металлург» расторг контракт с главным тренером Равилем Хайдаровым

Новокузнецкий «Металлург» по соглашению сторон расторг контракты с главным тренером Равилем Хайдаровым и тренером Евгением Фёдоровым, сообщает пресс-служба клуба.

Хайдаров возглавил новокузнецкий клуб в конце декабря, сменив на этом посту опытного Валерия Белова. Отметим, что «Металлург» в прошедшем сезоне дважды менял главных тренеров. Новокузнецкий клуб начинал сезон с Алексеем Медведевым. Это не помогло новокузнечанам попасть в плей-офф. «Металлург» завершил регулярный чемпионат ВХЛ на 17-м месте, новокузнецкому клубу не хватило одного очка до зоны плей-офф.

Хайдаров – воспитанник уфимского хоккея. В двух предыдущих чемпионатах ВХЛ он был главным тренером «Тороса», а в сезоне-2023/2024 работал в Германии.