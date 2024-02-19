16-летний форвард «Динамо» отреагировал на то, что превзошёл достижение Кучерова в МХЛ

16-летний нападающий молодёжной хоккейной команды «Динамо» (Москва) Иван Рябкин высказался о победе в матче регулярного чемпионата МХЛ со «СКА-1946» (2:1 Б). Армейский клуб сегодня, 19 февраля, прервал 13-матчевую победную серию.

«Бурная радость после матча была вызвана победой над принципиальным соперником? Да, конечно, ведь это лидер дивизиона. Очень хороший и сильный соперник. На каждую стыковую игру выходим с холодной головой, нам надо выходить и выигрывать все такие игры.

В Питере меня не было с командой на матчах со СКА, я смотрел по телевизору. Наверное, не было у нас такого коллектива, как сегодня. А сегодня все вышли биться друг за друга, пластались под шайбу, потому и смогли выиграть.

Свою игру могу оценить как неплохую, но главное – это в первую очередь победа команды. Много писали о том, что я прошёл Кучерова по очкам в МХЛ для игроков до 17 лет? Конечно, смотрю и слежу за новостями, но вообще на этом не зацикливаюсь. У меня одна задача – чтобы команда выигрывала. От меня зависит только это», — сказал Рябкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, в 40 матчах нынешнего регулярного чемпионата МХЛ Рябкин набрал 55 (24+31) очков, что является вторым результатом среди игроков до 17 лет в истории лиги. Рекордсмен — Матвей Мичков с 84 (55+29) результативными действиям. Кучеров до достижения 17-летнего возраста набрал 54 (29+25) очка.