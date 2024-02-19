«Счастлив, что попал в клуб в то время». Зарипов — о звезде на Аллее славы «Металлурга»

42-летний бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса» Данис Зарипов посетил Аллею славы в Магнитогорске, где состоялась торжественная церемония открытия звезды в его честь.

«Я очень счастлив, что попал в «Металлург» в то время… Сегодняшний день для меня не менее значим, чем 10 июля», — приводит слова Зарипова пресс-служба «Металлурга» в телеграм-канале.

Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

Всего за карьеру в КХЛ Зарипов провёл 817 матчей, в которых отметился 685 (292+393) результативными действиями при показателе полезности «+219».