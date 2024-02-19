«Может, в этом дело». Экс-форвард сборной России назвал причину спада лидеров Востока

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко объяснил спад в игре лидеров Восточной конференции КХЛ.

«Лидеры Восточной конференции попали в кризис? Я не думаю, что какой-то кризис есть. Все команды готовятся уже к плей-офф, стараются играть как в плей-офф. Я думаю, что там не так важна первая строчка. Надо посмотреть, кто на седьмом-восьмом местах. Да, никто не хочет в Хабаровск лететь. Может, в этом дело (смеётся).

Кто фаворит на первое место на Востоке? Я даже не знаю. Кто займёт, тот и займёт. Я даже голову себе не забиваю этим», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, лидером Восточной конференции является «Авангард», набравший 88 очков в 64 матчах. Следом за ним располагается «Металлург» (87), а замыкает тройку лидеров уфимский «Салават Юлаев» (85).